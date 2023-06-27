ДТП в Самарской области России. МИД КР уточняет о двух погибших кыргызстанцах

При столкновении минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra в Самарской области РФ погибли два гражданина Кыргызстана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Уточняется, что в результате ДТП в Самарской области погибли шесть человек — двое граждан КР, 1992-го и 1979 года рождения, — мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана.
Семеро человек (все мужчины) госпитализированы.
Ранее со ссылкой на МВД Самарской области сообщалось, что инцидент произошел 27 июня 2023 года примерно в 1.30 на 110-м километре автодороги А-300. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269066/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!