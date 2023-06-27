ДТП в Самарской области России. МИД КР уточняет о двух погибших кыргызстанцах

При столкновении минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra в Самарской области РФ погибли два гражданина Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Уточняется, что в результате ДТП в Самарской области погибли шесть человек — двое граждан КР, 1992-го и 1979 года рождения, — мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана.

Семеро человек (все мужчины) госпитализированы.

Ранее со ссылкой на МВД Самарской области сообщалось, что инцидент произошел 27 июня 2023 года примерно в 1.30 на 110-м километре автодороги А-300. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.



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