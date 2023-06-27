Вниманию бизнеса. Минэконом приступил к разработке поправок в Налоговый кодекс

Министерством экономики и коммерции начата работа по формированию законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказом от 15 июня 2023 года образована межведомственная рабочая группа. 21 июня 2023 -го проведено первое заседание. Отмечается, что группа состоит из представителей компетентных государственных органов, налоговых консультантов и экспертов, представителей банковского сектора. Кроме того, в нее включены представители бизнеса.
В состав группы входят Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов), Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызстана, ОсОО «РСМ Аутсорсинг», Международный деловой совет, Палата налоговых консультантов, Ассоциация операторов связи, Торгово-промышленная палата КР, ассоциация JIA, Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана.
«Внесение изменений в Налоговый кодекс представляет собой непрерывный процесс, направленный на создание и поддержание баланса между интересами налогоплательщика и государства. Вместе с тем для систематизации вопросов внесения изменений в столь значимый как для налогоплательщиков, так и для государства нормативный правовой акт, согласно требованиям вновь вступившего в силу Налогового кодекса, изменения в него будут вноситься лишь один раз в год», — напомнили в Минэкономики и коммерции.
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