Как общество мониторит защиту прав человека в Кыргызстане

Проект финансируется Европейским Союзом и софинансируется Фондом имени Конрада Аденауэра.

Проект ЕС "Мониторинг правосудия – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане" провёл круглый стол: "Общественный мониторинг системы защиты прав человека Кыргызстане: возможности, инструменты, процедуры".

Участники - юристы и эксперты по правам человека, а также представители более 30 организаций гражданского общества Кыргызстана с целью обсуждения вопросов разработки механизма общественного мониторинга как законотворческого процесса, так и правоприменительной досудебной практики защиты прав человека с особым фокусом на гендерное равенство, экологические права, а также право на неприкосновенности персональных данных.

По итогу круглого стола участники решили, что важно разработать универсальную методологию общественного мониторинга системы защиты прав человека с использованием новых подходов, которая поможет усилить работу организаций гражданского общества в продвижении верховенства права и защиты прав человека.

Проект ЕС "Мониторинг правосудия – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане" направлен на усиление роли гражданского общества в мониторинге и отстаивании правовых реформ и защите прав человека в Кыргызстане с фокусом на гендерное равенство, неприкосновенность частной жизни и экологические права.

Проект финансируется Европейским Союзом и софинансируется Фондом имени Конрада Аденауэра. Реализуется Фондом имениКонрада Аденауэра в партнёрстве с Фондом Макса Планка за международный мир и верховенство права, экологическим движением "БИОМ" и женской ассоциацией "Алга".

Для информации: Проект сосредоточен на достижении следующих основных результатов при реализации комплекса мероприятий:

- Повышение потенциала гражданского общества по мониторингу правовых реформ и реализации гарантий прав человека, а также повышение уровня правовой осведомлённости населения.

- Создание диалога с гражданским обществом и консультативных площадок, продвижение правовой прозрачности и подотчётности в Кыргызстане

- Поддержка разработки цифровых инструментов для мониторинга реформ, обеспечения прозрачности и защиты гендерного равенства, неприкосновенности частной жизни и экологических прав.

- Повышение соответствия нормативных правовых актов международным принципам и обязательствам Кыргызской Республики в области прав человека, гендерного равенства, права на неприкосновенность частной жизни и экологического права.





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