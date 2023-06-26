Кыргызстан стал ведущим направлением для туристов из Узбекистана

Кыргызстан на первом месте по популярности у туристов из Узбекистана.
Об этом проинформировал пресс-центр Агентства по статистике Узбекистана.
Согласно предоставленным данным, в период с января по май текущего года 1,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями. Чаще всего узбекистанцы посещали страны СНГ.
Наиболее популярные туристические направления у узбекских туристов:
Кыргызстан - 650,7 тысячи;
Таджикистан - 422 тысячи;
Казахстан - 255,7 тысячи;
Россия - 65,1 тысячи;
ОАЭ - 59 тысяч;
Турция - 52,7 тысячи;
Саудовская Аравия - 24,4 тысячи;
Кувейт - 20,7 тысячи;
Египет - 9,1 тысячи;
Азербайджан - 8,3 тысячи.
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