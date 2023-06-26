Кыргызстан стал ведущим направлением для туристов из Узбекистана

Кыргызстан на первом месте по популярности у туристов из Узбекистана.

Об этом проинформировал пресс-центр Агентства по статистике Узбекистана.

Согласно предоставленным данным, в период с января по май текущего года 1,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями. Чаще всего узбекистанцы посещали страны СНГ.

Наиболее популярные туристические направления у узбекских туристов:

Кыргызстан - 650,7 тысячи;

Таджикистан - 422 тысячи;

Казахстан - 255,7 тысячи;

Россия - 65,1 тысячи;

ОАЭ - 59 тысяч;

Турция - 52,7 тысячи;

Саудовская Аравия - 24,4 тысячи;

Кувейт - 20,7 тысячи;

Египет - 9,1 тысячи;

Азербайджан - 8,3 тысячи.



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