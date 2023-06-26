В Бишкеке появится километровый образцовый участок на набережной одной из рек

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В столичном муниципалитете состоялось совещание мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова по разработке генерального плана до 2050 года и благоустройству набережных рек Ала-Арча и Аламедин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Градоначальник отметил, что при разработке стратегического документа необходим системный подход с учетом размещения инженерных коммуникаций, экологических аспектов, пересмотра расположения промышленных и общественных зон, соблюдения баланса озеленения, говорится в сообщении.
По итогам совещания Абдыкадыров поручил разработать концепцию развития города, сформировать авторский состав разработчиков генплана и подготовить пошаговый план мероприятий с указанием сроков исполнения и этапов реализации.
Что касается создания зон отдыха вдоль рек Аламедин и Ала-Арча, мэр поручил согласовать эскизный проект и начать благоустраивать образцовый участок протяженностью 1 км, рассказали в мэрии. На набережной какой из двух рек будет располагаться участок, не уточняется.
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