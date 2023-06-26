Садык Шер-Нияз предлагает провести Неделю кыргызского кино в столице Франции

Стороны также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества в сфере кинематографии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз встретился с директором департамента международных отношений и правового обеспечения Министерства культуры Янником Фауре и руководителем департамента многостороннего сотрудничества Метью Бертоном и обсудил возможности углубления двустороннего партнерства в культурной сфере, включая область кинематографии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Уточняется, что, учитывая большой опыт Франции и достижения в развитии культуры, Садык Шер-Нияз предложил ввести квоты для обучения и повышения профессиональных навыков музейных кадров КР в части обмена опытом в вопросах реставрации и сохранения древних артефактов и экспонатов музеев.
Стороны также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества в сфере кинематографии. Дипломат предложил рассмотреть возможность проведения Недели кыргызского кино в Париже и Недели кино Франции в Бишкеке.
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