Министерство труда предлагает увеличить размер пособия по безработице

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает увеличить размер пособия по безработице.

Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что предлагается пересмотреть базовый размер пособия по безработице с 300 до 2 тысяч сомов. В ведомстве объясняют это тем, что Конституцией предусмотрено, что пособия и другая социальная помощь должны быть не ниже установленного законом размера прожиточного минимума.

Кроме того, проект предполагает внесение изменений в положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных граждан; положение об организации оплачиваемых общественных работ; положение о порядке, условиях и сроках выплаты пособий по безработице; порядок регистрации граждан в качестве безработных или ищущих работу, принятие нового положения о профессиональной ориентации.



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