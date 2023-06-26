Министерство труда предлагает увеличить размер пособия по безработице

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает увеличить размер пособия по безработице.
Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.
В справке-обосновании отмечается, что предлагается пересмотреть базовый размер пособия по безработице с 300 до 2 тысяч сомов. В ведомстве объясняют это тем, что Конституцией предусмотрено, что пособия и другая социальная помощь должны быть не ниже установленного законом размера прожиточного минимума.
Кроме того, проект предполагает внесение изменений в положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных граждан; положение об организации оплачиваемых общественных работ; положение о порядке, условиях и сроках выплаты пособий по безработице; порядок регистрации граждан в качестве безработных или ищущих работу, принятие нового положения о профессиональной ориентации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268945/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!