Директор Wildberries: Дух предпринимательства у кыргызстанцев в крови

В этом, 2023 году уже за пять месяцев оборот продажи товаров из Кыргызстана превысил 1,2 млрд рублей.
"Мне кажется, что предпринимательский дух у вас (кыргызстанцев) в крови, вы с ним рождаетесь", - рассказала сегодня, 23 июня, генеральный директор ОсОО Wildberries Татьяна Бакальчук во время международного форума E-COMKG 2023.
По ее словам, несмотря на то что Wildberries пришел на рынок КР совсем недавно, местные предприниматели давно представлены на маркетплейсе.
"Я за эти два с половиной дня познакомилась с таким большим количеством людей... Я чувствую, что вы нам очень близки по духу, потому что предпринимательство у вас в крови", - рассказал она.
Ни в одной стране мы не видели, чтобы был такой сильный предпринимательский дух, начиная от простого человека и заканчивая премьер-министром.
По словам Бакальчук, рост экспорта кыргызстанских предпринимателей на Wildberries в 2023 году уже более чем в два раза превышает оборот прошлого года.
"В этом, 2023 году уже за пять месяцев оборот продажи товаров из Кыргызстана превысил 1,2 м лрд рублей. То есть это в два раза больше, чем в прошлом году (около 500 млн)", - сказала она.
Напомним, накануне Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.
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