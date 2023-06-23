Директор Wildberries: Дух предпринимательства у кыргызстанцев в крови

В этом, 2023 году уже за пять месяцев оборот продажи товаров из Кыргызстана превысил 1,2 млрд рублей.

"Мне кажется, что предпринимательский дух у вас (кыргызстанцев) в крови, вы с ним рождаетесь", - рассказала сегодня, 23 июня, генеральный директор ОсОО Wildberries Татьяна Бакальчук во время международного форума E-COMKG 2023.

По ее словам, несмотря на то что Wildberries пришел на рынок КР совсем недавно, местные предприниматели давно представлены на маркетплейсе.

"Я за эти два с половиной дня познакомилась с таким большим количеством людей... Я чувствую, что вы нам очень близки по духу, потому что предпринимательство у вас в крови", - рассказал она.

Ни в одной стране мы не видели, чтобы был такой сильный предпринимательский дух, начиная от простого человека и заканчивая премьер-министром.



По словам Бакальчук, рост экспорта кыргызстанских предпринимателей на Wildberries в 2023 году уже более чем в два раза превышает оборот прошлого года.

"В этом, 2023 году уже за пять месяцев оборот продажи товаров из Кыргызстана превысил 1,2 м лрд рублей. То есть это в два раза больше, чем в прошлом году (около 500 млн)", - сказала она.

Напомним, накануне Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.



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