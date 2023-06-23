В России объявлена операция «Нелегал»: комментарий посольства Кыргызстана

В России с 19 по 25 июня проходит первый этап операции «Нелегал».

Она была согласована странами ОДКБ в марте. Цель — противодействие незаконной миграции. В посольстве Кыргызстана прокомментировали акцию правоохранительных органов.

По данным пресс-службы МИД со ссылкой на дипмиссию, подобные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения иностранными гражданами законодательства РФ в сфере миграции осуществляются на регулярной плановой основе. По итогам проверок к административной ответственности привлекаются лишь те лица, которые нарушили правила пребывания в РФ.

Посольство КР в Москве призывает кыргызстанцев четко и неукоснительно соблюдать российское законодательство во избежание негативных последствий.

Кыргызская сторона при взаимодействии с российской стороной прорабатывает вопросы упрощения порядка пребывания граждан КР на территории РФ.

Для оказания содействия соотечественникам в дипломатическом представительстве работает горячая линия: +79251155047, +79252855047.

Второй этап операции «Нелегал» пройдет с 2 по 8 октября текущего года.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268782/