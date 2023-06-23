Фильм «Белек» будет представлен на конкурсе Asian Pacific Screen Award

Лента представлена в категории «Молодежный фильм».
Фильм режиссера Дальмиры Тилепберген будет участвовать в конкурсе Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии Asian Pacific Screen Award. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа Кыргызстана.
Лента представлена в категории «Молодежный фильм».
Полнометражный игровой фильм выпущен общественными фондами культуры «Алтын Анар» и «Айтыш-фильм» при технической поддержке национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при финансовой поддержке департамента кинематографии.
Автор сценария и режиссер — Дальмира Тилепберген, оператор-постановщик — Акжол Бекболотов.
Сюжет: у семилетней девочки есть самое заветное желание — стать сыном своему отцу.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает трагическую историю девочки Арно, которая убеждена в том, что родинка на ее губе — это дар бога и что все ее желания сбываются. Она живет со своими родителями, четырьмя сестрами на отдаленном высокогорном пастбище. Девочка ведет беззаботную жизнь и хочет быть сыном своему отцу, который мечтает о продолжении рода. Беременная мать тоже хочет родить сына. Происходящие приводят к неожиданной трагедии...
Премия Asian Pacific Screen Awards Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии является высшей наградой региона в области кинематографии. Ее называют азиатским «Оскаром». В конкурсах киноакадемии участвуют создатели фильмов из более 78 стран этого региона, которые лучше всего смогли отразить культурное своеобразие своих народов.
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