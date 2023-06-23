ГКНБ: Пресечена контрабанда рогов сайгака

Бишкек, "Саясат.kg". За последнее столетие сайгаков почти полностью истребили и сейчас они внесены в Международную Красную книгу со статусом "Вид на грани исчезновения".
ГКНБ КР в ходе работы по борьбе с контрабандой, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена попытка незаконного сбыта и переправки из Казахстана в Китай объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения - более 160 кг (845 шт) рогов сайгака.
Так, по итогам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территорию Кыргызской Республики незаконно завезены рога сайгака и планируется их контрабандный вывоз в Китай. Основные исполнители были задержаны на месте преступления при перевозке незаконного груза.
Приглашенные эксперты из Национальной Академии наук КР и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по итогам тщательного обследования подтвердили, что указанные рога принадлежат к «Saiga tatarika» (сайгак).
Справочно: За последнее столетие сайгаков почти полностью истребили и сейчас они внесены в Международную Красную книгу со статусом "Вид на грани исчезновения". Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Западной Монголии, Узбекистане и России (Астраханская область и Калмыкия).
ГКНБ КР проводятся необходимые следственные мероприятия, а также ведется работа по установлению других лиц, причастных к незаконной перевозке рогов сайгака.
ГКНБ КР предупреждает, что незаконная охота на животных, в том числе занесенных в Международную красную книгу, влечет уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством КР.
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