МИД: Граждан Кыргызстана нет среди пострадавших при взрыве в Париже

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации посольства Кыргызской Республики во Французской Республике в настоящее время граждан Кыргызской Республики среди пострадавших и погибших не имеется. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.
Справка: По меньшей мере, 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Ранее сообщалось о 16 раненых. Префект города подтвердил, что взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак.
Согласно министру, четверо пострадавших в тяжелом состоянии. По его мнению, не исключено, что ночью под завалами будут обнаружены тела.
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