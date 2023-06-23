Русский обогащает: почему в Кыргызстане язык Пушкина остается официальным

В конце мая Жогорку Кенеш принял закон о госязыке. Теперь вся документация в республике будет оформляться на кыргызском языке.

При этом к документам будет прилагаться русский перевод, поскольку, как подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров, за русским языком сохраняется официальный статус, закрепленный в Конституции..

"Языковую тему" в Кыргызстане поднимают не впервые. Этот вопрос периодически оказывается в актуальной повестке, поскольку в нашей стране сложилась уникальная ситуация: после распада СССР республика единственная среди братских не отказалась от русского языка, а наоборот придала ему особый конституционный статус.

Принятие нового закона о госязыке вызвало у общественности неоднозначную реакцию. Некоторые сторонники закона надеются не только на то, что теперь кыргызский язык получит дополнительный импульс для развития, но и на то, что документ позволит значительно сузить ареал использования русского языка. В то же время отдельные эксперты выступают с опасениями по поводу того, что следующим шагом может стать понижение статуса русского языка с официального до языка межнационального общения.

Политолог Бакыт Бакетаев отмечает, что сегодня в КР появились группы, партии, которые относятся к русскому языку прохладно. По его мнению, это объясняется тем, что политическая гравитация России в последнее время начала снижаться в силу геополитических обстоятельств..

"Однако у нас жив целый слой населения как я, который вырос на Тургеневе, Чехове, мы воспитывались на Толстом и Достоевском. И нас еще достаточно много. Думаю, пока президент - Садыр Жапаров, русский язык будет сохранять свой статус официального. Он настроен на это, и у него есть политическая воля. Вопрос [статуса русского языка] может возникнуть, когда будет другой президент.", - считает эксперт.

В действительности, именно Садыр Жапаров поставил точку в языковой дискуссии. Президент сделал это еще на этапе обсуждения законопроекта о госязыке. Так в ходе переговоров с вице-премьером России Алексеем Оверчуком в марте 2023 года Садыр Жапаров заявил, что положению русского языка в Кыргызстане ничего не угрожает, поскольку его статус официального закреплен в Основном законе.

Позже, перед визитом в Москву 8–9 мая, во время встречи с председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым глава государства снова подтвердил свою позицию, отметив, что необходимо воздержаться от неосторожных высказываний по "языковой проблеме", в том числе связанных с переводом кыргызской письменности на латиницу.

Очень интересно отреагировал на законопроект российский МИД. Внешнеполитическое ведомство РФ очень корректно высказало надежду на то, что руководство республики будет вести сбалансированную языковую политику, направленную на развитие и поддержку и кыргызского, и русского языка. Дипломаты, таким образом, дали понять, что Россия принимает и уважает выбор Кыргызстана. А теперь вспомните, как беспардонно откровенно американское посольство вмешивается во внутригосударственные дела нашей республики.

Бакыт Бакетаев считает, что подрастающее поколение республики "преклоняется перед английским". Впрочем, пока это преклонение мало, что дает: массово на языке Шекспира кыргызстанцы говорить не стали. Зато язык Пушкина остается языком межнационального общения. Как ни крути, но сегодня это главный инструмент коммуникации для всех стран Центральной Азии - как внутри региона, так и в мировом информационном пространстве.

Знание русского языка для жителей нашей страны - это основной способ получить достойное образование и мощное конкурентное преимущество на рынке труда, в карьере. Крупные компании в разных странах заинтересованы в соискателях – носителях русского или людях, которые хорошо им владеют. Такие специалисты открывают перед организацией новые возможности: сотрудничество с партнерами из России, продвижение рынка на страны бывшего СССР. Так что, имейте ввиду, работников со знанием русского языка рады принять на многие престижные позиции, в том числе и в странах Запада.

Ну и конечно, не стоит забывать о том, что поскольку Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером и внешним рынком труда Кыргызстана, то владение русским языком дает нашим трудовым мигрантам возможность претендовать на более высокооплачиваемые должности. Так что, очень хорошо, что у русского языка есть статус официального.

"Русский язык обогащает Кыргызстан как многонациональную страну. И, думаю, что сегодняшний миллион наших мигрантов, который зарабатывают, работают в России - это очень большой фундамент для того чтобы русский язык развивался и сохранялся", - говорит Бакыт Бакетаев.





URL: https://www.vb.kg/430610