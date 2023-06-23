Минфин выделил 1 млрд сомов ГП «Кыргызфармация»

Министерство финансов выделило 1 млрд сомов Министерству здравоохранения для ГП «Кыргызфармация».
Как сообщила пресс-служба Минфина, средства выделены в целях обеспечения централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.
Госпредприятие было создано в конце марта. Главой была назначена Гульмира Шакирова.
16 июня на рабочем совещании президента Садыр Жапаров раскритиковал Минздрав и Минфин за задержку финансирования «Кыргызфармации».
«Здоровье» (АКИpress)
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