Бишкекводоканал обновил график подачи воды в жилмассив «Арча-Бешик»

Бишкекводоканал обновил график подачи воды в жилмассив «Арча-Бешик».

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По его данным, вода будет подаваться:

23, 25, 27, 29 июня с 7.00 до 11.00 — район, ограниченный улицами: Садырбаева, Абдрахманова, Асылкеч, Жайыла Баатыра, Арча-Бешик, Чортекова, Эр Тайлак;

22, 24, 26, 28, 30 июня с 7.00 до 11.00 — в район, ограниченный улицами: Репина, Жайыла Баатыра, Чортекова, Куюкова, Кен-Суу, Камбар-Ата, Арча-Бешик, Кызыл-Суу, Ак-Марал, Репина;

после 13.00 до опустошения водоводов: улицы Куюкова, Муромская, Арча-Бешик, 21я, Копуро-Базар, Ахунбаева, Кызыл-Суу, Ак-Марал, Шералиева, Куюкова.

Также Бишкекводоканал произвел перерасчет за питьевую воду и стоки абонентам жилмассива «Арча-Бешик» в период отсутствия воды — 7 тысяч 66 абонентов получили квитанции за май с перерасчетом.



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