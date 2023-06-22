Депутаты опять критикуют Эдиля Байсалова и обвинили его в государственной измене

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов обвинил заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова в государственной измене.
По его словам, чиновник создает конфронтацию между исполнительной и законодательной ветвями власти. Шайлообек Атазов считает, что Эдиль Байсалов не только нарушил этику госслужащего, но и конституционный строй.
«Видимо, когда он пил кофе в парламенте, ему что-то добавили. Голова кругом у него идет. Он ведь сказал, что постановления парламента носят рекомендательный характер, что парламент похож на дискуссионный клуб. В его словах присутствуют признаки госизмены, ведь он посягает на конституционный строй, отрицая президентское и парламентское управление. Кроме этого, он подвергает сомнению итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, заявляя, что мы не можем выступать от имени народа», — пояснил Шайлообек Атазов.
Его коллега Дастан Жумабеков считает, что Эдиль Байсалов обвинил парламент в узурпации власти.
«Он сказал, что парламент узурпировал власть. Это тяжкое обвинение. Пусть докажет, как мы узурпировали власть», — сказал нардеп.
Талант Мамытов и Айбек Осмонов предложили внести вопрос об отставке Эдиля Байсалова в повестку дня.
Ранее на заседании комитета по социальной политике чиновник вступил в перепалку с депутатами. Эдиль Байсалов заявил им, что они не должны вмешиваться в работу кабмина, и обвинил в превышении полномочий. Парламентариев это возмутило.
Накануне депутаты потребовали отставку Эдиля Байсалова.
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