Поведение Эдиля Байсалова: Жогорку Кенеш включил вопрос в повестку дня

Жогорку Кенеш после обеда рассмотрит вопрос заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова.

Об этом на заседании сообщил спикер Нурланбек Шакиев.

Он сообщил коллегам, что поговорил с президентом Садыром Жапаровым по поводу заместителя председателя кабмина.

«Есть решение на каком-то уровне. После обеда вопрос внесен в парламент. Не надо возвышать его авторитет, делать трагедию», — обратился Нурланбек Шакиев к парламенту.

Ранее на заседании комитета по социальной политике чиновник вступил в перепалку с депутатами. Эдиль Байсалов заявил им, что они не должны вмешиваться в работу кабмина, и обвинил в превышении полномочий. Парламентариев это возмутило.

Накануне депутаты потребовали отставку Эдиля Байсалова. Вчера глава парламента также критиковал чиновника.





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