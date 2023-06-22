Поведение Эдиля Байсалова: Жогорку Кенеш включил вопрос в повестку дня

Жогорку Кенеш после обеда рассмотрит вопрос заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова.
Об этом на заседании сообщил спикер Нурланбек Шакиев.
Он сообщил коллегам, что поговорил с президентом Садыром Жапаровым по поводу заместителя председателя кабмина.
«Есть решение на каком-то уровне. После обеда вопрос внесен в парламент. Не надо возвышать его авторитет, делать трагедию», — обратился Нурланбек Шакиев к парламенту.
Ранее на заседании комитета по социальной политике чиновник вступил в перепалку с депутатами. Эдиль Байсалов заявил им, что они не должны вмешиваться в работу кабмина, и обвинил в превышении полномочий. Парламентариев это возмутило.
Накануне депутаты потребовали отставку Эдиля Байсалова. Вчера глава парламента также критиковал чиновника.
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