Закон по биобезопасности КР должен гарантировать защиту от внешних вызовов

Закон по биобезопасности КР должен гарантировать защиту от внешних биологических вызовов.

Об этом заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков на круглом столе: "Национальное законодательство КР, как фактор защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов" .

По его словам, тема биобезопасности Кыргызстана за последние 3 года из узкоспециализированной стала в общественной повестке страны одним из самых приоритетных вопросов национальной безопасности.

"Безусловно на это повлияла, прежде всего, пандемия коронавируса, как показали ранее проведенные нашим Центром "Ой Ордо" форумы, COVID-19 воспринимается многими экспертами стран Центральной Азии и СНГ не как обычный вирус, а элемент биологического оружия. В этой связи, находящейся на стадии разработки правительством первый законопроект по биобезопасности КР, будет таким инструментом, который создаст надежные правовые механизме по защите здоровья граждан от возрастающей в этой сфере современных вызовов и угроз.

Необходимо, чтобы законодательные инициативы были надежным щитом в обеспечении безопасности страны, а также они должны стать регулятором вопросов связанные с международным сотрудничеством по этой теме. Хотел бы напомнить, что строительство в приграничном районе Казахстана очередной американской биолаборатории вызвало в прошлом году широкий общественный резонанс в Кыргызстане не только на уровне экспертных мероприятий, но даже стали поводом для митингов с требованием прекратить ее строительство. Уже хорошо известно, что контролируемые США на постсоветском пространстве данные биообъекты, как правило, не контролируются местными властями.

Кроме этого в экспертном сообществе СНГ бытует мнение, что американские лаборатории необходимо рассматривать с точки зрения инструмента политического влияния на страны ЕАЭС и ОДКБ, учитывая, что Пентагон – это не благотворительная организация, финансирующая научные исследования, а, прежде всего, военное ведомство США, которое имеет свои стратегические цели и задачи. Весь вопрос в том, что насколько эти цели являются благом для стран Центральной Азии? Кстати, накануне проведения нашего мероприятия в медиа появилась информация с ссылкой на СМИ Испании, что Вашингтон готов разместить в Казахстане свои биологические лаборатории, которые были вывезены с Украины.

При разработке законопроекта необходимо учитывать мнение общественности нашей страны, которая в 2011 году решительно выступила против размещения в Бишкеке канадской биолаборатории, поскольку она не отвечала нашим национальным интересам", - отметил Игорь Шестаков.

Напомним, что в Бишкеке накануне Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" провёл круглый стол на тему: "Национальное законодательство КР, как фактор защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов". В дискуссии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, представители министерства здравоохранения КР, неправительственного сектора, эксперты и журналисты.

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