В жилом массиве «Арча-Бешик» создали штаб для решения вопроса о питьевой воде

В жилом массиве «Арча-Бешик» по поручению мэра Эмилбека Абдыкадырова создан штаб по контролю обеспечения питьевой водой жителей.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В жилом массиве до сих пор вода подается по графику, а также ПЭУ «Бишкекводоканал» совместно с МП «Тазалык» подвозит питьевую воду на 12 водовозах.



По данным мэрии, емкости ежедневно проходят обеззараживание, заполняются питьевой водой из водозабора «Аэропорт». У каждой автоцистерны есть заключение химико-бактериологической лаборатории, которая осуществляет контроль за качеством питьевой воды.

«Аким Ленинского района с представителями городских служб проводит разъяснительные работы с жителями, объясняя проблемы подачи питьевой воды», — отметили в муниципалитете.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением, можно обращаться на короткий номер 1850.



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