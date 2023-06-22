В жилом массиве «Арча-Бешик» создали штаб для решения вопроса о питьевой воде

В жилом массиве «Арча-Бешик» по поручению мэра Эмилбека Абдыкадырова создан штаб по контролю обеспечения питьевой водой жителей.
Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
В жилом массиве до сих пор вода подается по графику, а также ПЭУ «Бишкекводоканал» совместно с МП «Тазалык» подвозит питьевую воду на 12 водовозах.
По данным мэрии, емкости ежедневно проходят обеззараживание, заполняются питьевой водой из водозабора «Аэропорт». У каждой автоцистерны есть заключение химико-бактериологической лаборатории, которая осуществляет контроль за качеством питьевой воды.
«Аким Ленинского района с представителями городских служб проводит разъяснительные работы с жителями, объясняя проблемы подачи питьевой воды», — отметили в муниципалитете.
По всем вопросам, связанным с водоснабжением, можно обращаться на короткий номер 1850.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268650/
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