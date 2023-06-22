В КР появится единая сеть цифровых медизображений. К ней подключают облбольницы

Устойчивое развитие цифрового здравоохранения — основа проводимых реформ.

Министерство здравоохранения Кыргызстана завершает подключение пяти компьютерных томографов, установленных в областных объединенных больницах, в единую сеть цифровых медицинских изображений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Основная цель этой сети — облегчить обмен медицинскими изображениями для последующего описания снимков. Такой подход значительно упростит доступ пациентов из регионов к диагностике и началу соответствующего лечения.

«Устойчивое развитие цифрового здравоохранения — основа проводимых реформ. Мы должны реализовать принцип «данные идут за пациентом», и эта инициатива — очередной шаг в этом направлении», — подчеркнула глава Минздрава Гулнара Баатырова.

Ведущие национальные центры с высококвалифицированными врачами, соответствующими их профилю работы, будут заниматься описанием цифровых снимков, полученных с компьютерных томографов. Это гарантирует качество и точность интерпретации результатов.

В министерстве добавили, что создание единой системы хранения цифровых медицинских изображений также позволит использовать данные для обучения студентов медицинских вузов, повышать квалификацию практикующих врачей и применять технологии искусственного интеллекта для поддержки медиков при описании снимков.

«Объединение цифровых медицинских изображений в единую сеть способствует увеличению эффективности обмена сведениями и сокращению финансовых издержек. Это позволит сократить время, затрачиваемое на передачу и получение медицинских изображений между различными учреждениями, и обеспечит более быстрый и точный доступ к необходимым данным для оказания медицинской помощи», — отметили в Минздраве.



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