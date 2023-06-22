ГКНБ КР: Пресечена деятельность незаконно функционирующего стамотологического центра

Бишкек, "Саясат.kg". Установлено, что используемая лицензия медицинским центром в государственном реестре лицензий и разрешений.
ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.379 (подделка документов) УК Кыргызской Республики пресечена деятельность незаконно функционирующего в г.Раззаков Лейлекского района, на основании поддельной лицензии, стамотологического центра.
Установлено, что используемая лицензия медицинским центром в государственном реестре лицензий и разрешений.
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики не значится. Владельцем медицинского центра является уроженец и житель г.Раззаков Лейлекского района «Х.А., где помимо него медицинскую услугу оказывали два работника. При этом, регистрация работников центра в налоговых органах производилась на основании поддельной лицензии.
В ходе проведения обыска изъята указанная поддельная лицензия и другие документы. В деятельности медицинского центра также выявлены факты нарушения санитарных норм.
В настоящее время, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в отношении причастных лиц. На сегодняшний день продолжается следственные мероприятия.
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