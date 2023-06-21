Скандальное видео в детской больнице. Директор учреждения уволила свою дочь

Директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова уволила свою дочь, ранее работавшую в лор-отделении.

Информацию об этом подтвердили в больнице.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook пользователь Азамат Мамбетов опубликовал видео со скандалящими медработниками Национального центра охраны материнства и детства. "Девушка, которая кричит, является дочерью директора центра. Она работает там врачом", - написал он.

Директор НЦОМиД Гульзат Маймерова прокомментировала редакции Kaktus.media указанное видео. По ее словам, на записи - сотрудники лор-отделения, сделана запись была в прошлом году. "А сейчас видео распространили в связи с тем, что заведующую отделением уволили из центра по статье за прогул: на рабочем месте ее не было более восьми часов", - указала директор центра.

Что касается работающей в медучреждении дочери Маймерова сказала, что была против этого. "Девочка действительно является моей дочерью. Ее привела на работу сама бывшая заведующая отделением, потому что она готовилась по специализации "лор-онколог". Девочка - врач, оперирующий хирург. Сама экс-заведующая ее рекомендовала. Я была против. Рекомендовал бывший министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Работали они хорошо. Потом у них начались свои какие-то недопонимания", - сказала она.

"Были какие-то рабочие моменты, видимо, и они разбирались. Я, конечно, не оправдываю ни своих родственников, ни своих сотрудников. Это нехороший поступок. Но такие вещи бывают во всех больницах", - отметила Маймерова, пообещав, что заместители проведут служебное расследование по этому поводу и виновных накажут.



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