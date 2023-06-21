Минтруда хочет создать фонд развития навыков и сертификации

Министерство труда, социального обеспечения и миграции хочет создать фонд развития навыков и сертификации.
Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, новая структура будет необходимым и полезным инструментом для тех, кто желает обучиться, переобучиться, пройти процесс оценки своих навыков, валидацию и сертификацию компетенций как для внутреннего рынка республики, так и для тех, кто планирует трудовую иммиграцию в другую страну.
Создать его предлагается на базе Фонда развития навыков при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
«Учреждение, которое в перспективе должно будет вести свою деятельность на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования, обеспечит возможность всем гражданам Кыргызской Республики, а также лицам, не имеющим гражданства, обучиться на краткосрочных курсах, подтвердить свои навыки по основным профессиям, пройти соответствующие процедуры. По результатам обучения, сертификации и валидации граждане получат сертификат государственного образца», — отмечается в документе.
На первом этапе становления новой структуры предлагается создать 10 территориальных подразделений (филиалов) во всех регионах республики, которые будут оснащены современным оборудованием как для обучения, так и для оценки, валидации и сертификации компетенций.
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