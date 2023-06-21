В Бишкеке милиционеры закрасили больше 400 граффити наркомагазинов

Сотрудники столичной милиции провели рейд «Синтетик».
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
«В рейде приняли участие милиционеры и представители местных территориальных управлений всех четырех районов столицы. Главная задача — выявление и закрашивание надписей, содержащих запрещенную информацию. За первые сутки на территории столицы закрашено и удалено более 400 надписей, рекламирующих Telegram-каналы, распространяющие синтетические наркотики», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кодекс о правонарушениях КР была добавлена статья 101 «Призыв к употреблению и реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». За призыв к употреблению наркотиков предусмотрен штраф 17,5 тысячи сомов для физических и 55 тысяч сомов для юридических лиц. Если действия совершены в образовательных учреждениях, общественных местах либо с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов, то для физических лиц штраф составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч сомов.
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