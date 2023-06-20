В Бишкеке предлагают создать фонд энергоэффективности для борьбы со смогом

Для борьбы со смогом в Бишкеке экологи предлагают создать фонд энергоэффективности.

Об этом на круглом столе сообщила менеджер ОО "МувГрин" Ажар Байсалова.

Отметим, экологи неоднократно заявляли о том, что энергоэффективность является одной из основных эффективных мер в борьбе с загрязнением воздуха. Но пока утеплением домов в столице занимаются только частные домохозяйства и лишь несколько предприятий.

"Если частные хозяйства будут утеплены, они будут меньше использовать энергоносители для обогрева и будет меньше выбросов в атмосферу. Однако уязвимые слои населения не могут позволить себе утепление. Поэтому мы говорим о необходимости создания фонда энергоэффективности", - отметила Байсалова.

Специалист по утеплению зданий, гендиректор компании Ntek Нурдин Шакиров сообщил, что они направляют своих клиентов в банки, но не каждый из них может получить кредитные средства.

"Банки дают кредиты под 18%, и только один из ста человек может получить этот кредит, потому что у банков очень жесткие требования. И люди, работающие на рынке, не могут взять кредит на утепление домов. Те, кто хочет утеплить дома - это осознанные люди. У нас нет таких клиентов, которые нас кидают, единственное, могут попросить отсрочку", - рассказал он.

Специалист отметил, что, учитывая сложную ситуацию в энергетике, создание фонда энергоэффективности - это спасение для страны.

"Если государство будет выдавать беспроцентные кредиты, выиграют все. Граждане смогут сэкономить, также мы снизим потребление ресурсов. Речь идет о энергобезопасности Кыргызстана. Также мы выигрываем с точки зрения экологии", - говорит он.

Шакиров заключил, что у государства есть механизмы, чтобы обеспечить возвратность кредитов, в том числе не выпускать из страны имеющих задолженности.



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