"Штрафовать родителей". В парламенте обсудили борьбу с вредной для детей информацией

По словам Сыдыкова, чтобы такой закон работал, необходимо блокировать целые сайты.
"Невозможно заблокировать определенный контент в соцсетях", - заявил депутат Жогорку Кенеша Мурадил Сыдыков на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству во время обсуждения законопроекта о распространении вредной для детей информации.
В законопроекте предлагается внести изменения в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие штраф за распространение информации, причиняющей вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Если сведения, содержащие сцены насилия, жестокого обращения, с использованием нецензурных выражений, а также пропагандирующие спиртное и табак, распространяет частное лицо, то налагается штраф размером 2 тыс. сомов, юрлица предлагается штрафовать на сумму 10 тыс. сомов. Авторов публикации с вредной информацией в СМИ или соцсетях - на 25 тыс. сомов.
По словам Сыдыкова, чтобы такой закон работал, необходимо блокировать целые сайты.
"Как будет работать закон, если невозможно заблокировать определенный контент? Во всем мире нет таких полномочий. Нет отдельной блокировки. С Meta будет составлено соглашение? У нас нет полномочий заблокировать определенный контент. Интернет-компании могут только транспортировать информацию. Можно закрыть один веб-сайт, но не определенный контент. Кто будет ответственен? Кто нам даст шифры Facebook? Даже если будут блокировать по возрасту, то они могут посмотреть через телефон взрослых", - заявил он.
Инициатор законопроекта Джамиля Исаева ответила, что родителей будут наказывать за то, что позволили посмотреть вредный контент ребенку.
В Минцифры ответили, что будет подписано соглашение с компанией Meta, которая будет блокировать определенный контент. "Будет соглашение, там будут указаны причины блокировки. У нас будет консультативное бюро, где будут эксперты из правоохранительных и других органов", - заявил он.
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