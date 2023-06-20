"Штрафовать родителей". В парламенте обсудили борьбу с вредной для детей информацией

По словам Сыдыкова, чтобы такой закон работал, необходимо блокировать целые сайты.

"Невозможно заблокировать определенный контент в соцсетях", - заявил депутат Жогорку Кенеша Мурадил Сыдыков на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству во время обсуждения законопроекта о распространении вредной для детей информации.

В законопроекте предлагается внести изменения в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие штраф за распространение информации, причиняющей вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Если сведения, содержащие сцены насилия, жестокого обращения, с использованием нецензурных выражений, а также пропагандирующие спиртное и табак, распространяет частное лицо, то налагается штраф размером 2 тыс. сомов, юрлица предлагается штрафовать на сумму 10 тыс. сомов. Авторов публикации с вредной информацией в СМИ или соцсетях - на 25 тыс. сомов.

По словам Сыдыкова, чтобы такой закон работал, необходимо блокировать целые сайты.

"Как будет работать закон, если невозможно заблокировать определенный контент? Во всем мире нет таких полномочий. Нет отдельной блокировки. С Meta будет составлено соглашение? У нас нет полномочий заблокировать определенный контент. Интернет-компании могут только транспортировать информацию. Можно закрыть один веб-сайт, но не определенный контент. Кто будет ответственен? Кто нам даст шифры Facebook? Даже если будут блокировать по возрасту, то они могут посмотреть через телефон взрослых", - заявил он.

Инициатор законопроекта Джамиля Исаева ответила, что родителей будут наказывать за то, что позволили посмотреть вредный контент ребенку.

В Минцифры ответили, что будет подписано соглашение с компанией Meta, которая будет блокировать определенный контент. "Будет соглашение, там будут указаны причины блокировки. У нас будет консультативное бюро, где будут эксперты из правоохранительных и других органов", - заявил он.



URL: https://kaktus.media/482661