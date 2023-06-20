Я тоже из народа. Эдиль Байсалов продолжает ругаться с депутатами

Депутаты от комитета возмутились его словами.



Постановления Жогорку Кенеша носят рекомендательный характер, а парламент не может вмешиваться в дела кабмина, заявил на заседании комитета по социальной политике заместитель председателя правительства Эдиль Байсалов.

Чиновник призвал депутатов внимательно изучить Конституцию и напомнил, что нардепов избрали для разработки и принятия законов.

«Мы все любим народ, стараемся. Вы не говорите от имени народа (Эдиль Байсалов обратился к Эмилю Жамгырчиеву. — Прим. 24.kg). Кто он такой, чтобы меня ругать? Есть избранный народом президент. Он формирует кабмин. Этот человек от имени народа дает оценку моим действиям. Давайте хорошенько прочитаем Конституцию, постановления комитетов носят рекомендательный характер. Вы не кабмин, чтобы диктовать исполнительной власти. Вмешательство в дела кабмина — это превышение полномочий. Я тоже человек из народа», — заявил Эдиль Байсалов.

Депутаты от комитета возмутились его словами.

Винера Раимбачаева попросила Эдиля Байсалова соблюдать нормы этики и поведения госслужащего. «Каждый раз вы устраиваете скандал. Лучше не приходите на наш комитет. И пост свой тоже сдайте», — добавила она.

Отметим, комитет заслушал информацию кабмина о реализации постановления по Ботаническому саду. Депутаты решили принять меры в отношении чиновников, которые его не исполнили.



Ссылка: https://24.kg/vlast/268524/