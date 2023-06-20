В Оше прокуратурой возвращен земельный участок стоимостью 20 млн сомов

В городе Ош прокуратурой возвращен земельный участок стоимостью 20 млн сомов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в ходе проверки установлено, что мэрией города Ош гражданину Т.К. незаконно без проведения аукциона продан земельный участок площадью 404 кв.м., на основании которого ему был выдан государственный акт о праве частной собственности.
По результатам проверки, надзорным органом внесены иски в судебные органы, по результатам рассмотрения, которых исковые требования полностью удовлетворены. На основании акта прокурорского реагирования земельный участок рыночной стоимостью 20 млн 200 тысяч сомов принят в муниципальную собственность.
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