Молодые лидеры из Центральной Азии предлагают решения по борьбе с изменением климата

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время сеть молодежных советов C5+1 включает в себя 67 членов и 137 выпускников из Кыргызской Республики, Афганистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Тридцать молодых лидеров из Центральной Азии и Афганистана предложили решения по возобновляемым источникам энергии для региона в ходе конференции по возобновляемым источникам энергии в Центральной Азии. В ходе однодневного мероприятия 17 июня участники из Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Афганистана представили 15 исследовательских работ и 15 проектных предложений по борьбе с изменением климата с помощью возобновляемых источников энергии.
Конференция является лишь одним из компонентов проекта «Ветер перемен», реализуемого Молодежным советом C5+1, программы молодежного лидерства, реализуемой Американскими советами по международному образованию при поддержке Посольства США в Кыргызской Республике. В начале июля участники проекта также построят и установят ветряную турбину в Балыкчи Иссык-Кульской области, чтобы обеспечить город новым источником возобновляемой энергии и принести ощутимую пользу сообществу.
Молодежный совет C5+1 расширяет возможности взаимодействия и развивает лидерские навыки у молодых лидеров-студентов посредством участия в решении вопросов, имеющих отношение к Центральной Азии и Афганистану. Члены Молодежного совета реализуют свои собственные молодежные проекты, такие как «Ветер перемен», которые
продвигают совместные цели США и Центральной Азии (C5+1), сосредоточенные на противодействии насильственному экстремизму, конкурентоспособности бизнеса, развитии транспортных коридоров, окружающей среде и правах человека. В настоящее время сеть молодежных советов C5+1 включает в себя 67 членов и 137 выпускников из Кыргызской Республики, Афганистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!