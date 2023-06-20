Молодые лидеры из Центральной Азии предлагают решения по борьбе с изменением климата

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время сеть молодежных советов C5+1 включает в себя 67 членов и 137 выпускников из Кыргызской Республики, Афганистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Тридцать молодых лидеров из Центральной Азии и Афганистана предложили решения по возобновляемым источникам энергии для региона в ходе конференции по возобновляемым источникам энергии в Центральной Азии. В ходе однодневного мероприятия 17 июня участники из Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Афганистана представили 15 исследовательских работ и 15 проектных предложений по борьбе с изменением климата с помощью возобновляемых источников энергии.

Конференция является лишь одним из компонентов проекта «Ветер перемен», реализуемого Молодежным советом C5+1, программы молодежного лидерства, реализуемой Американскими советами по международному образованию при поддержке Посольства США в Кыргызской Республике. В начале июля участники проекта также построят и установят ветряную турбину в Балыкчи Иссык-Кульской области, чтобы обеспечить город новым источником возобновляемой энергии и принести ощутимую пользу сообществу.

Молодежный совет C5+1 расширяет возможности взаимодействия и развивает лидерские навыки у молодых лидеров-студентов посредством участия в решении вопросов, имеющих отношение к Центральной Азии и Афганистану. Члены Молодежного совета реализуют свои собственные молодежные проекты, такие как «Ветер перемен», которые

продвигают совместные цели США и Центральной Азии (C5+1), сосредоточенные на противодействии насильственному экстремизму, конкурентоспособности бизнеса, развитии транспортных коридоров, окружающей среде и правах человека. В настоящее время сеть молодежных советов C5+1 включает в себя 67 членов и 137 выпускников из Кыргызской Республики, Афганистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.