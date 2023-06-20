ГКНБ КР: О задержании разыскиваемых членов МТО

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время один из фигурантов М.У.Н. досудебного производства задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимых мероприятий по предупреждению и пресечению противоправной деятельности сторонников радикальных религиозных течений, была установлены разыскиваемые граждане, в т.ч. сопредельных государств, причастных к деятельности МТО, члены которой осуществляли противоправную деятельность по распространению экстремистской идеологии и вовлечению в нее новых сторонников.

В целях нейтрализации их деятельности, на основании возбужденного уголовного дела по статьям ст.332 ч.1 (Изготовление, распространение экстрееистских материалов) и ст.256 ч.1 (Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта) УК КР 19 июня 2023 года в г.Бишкек, по местам проживания разыскиваемых членов МТО и их связей, были проведены санкционированные обысковые мероприятия, по результатам которых были изъяты материалы, указывающие на причастность к противоправной деятельности, незаконное пребывание на территории КР отдельных граждан иностранных государств, а также выявлена деятельность незаконно действующей худжры, где религиозному обучению подвергались дети школьного и дошкольного возраста.

В настоящее время один из фигурантов М.У.Н. досудебного производства задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, по остальным лицам следственно-оперативные мероприятия продолжаются.