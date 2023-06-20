За минувшую неделю в Кыргызстане выявили больше 21 тысячи нарушений ПДД

За минувшую неделю в Кыргызстане выявили 21 тысячу 839 нарушений Правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Из них:
5 тысяч 321— нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
3 тысячи 609— превышение скоростного режима;
641 — нарушения ПДД с участием пешеходов;
233— управление транспортными средствами без документов;
228 — управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения;
59 — нарушение правил тонировки стекол;
5 — автохулиганство;
2— использование подложных госномеров;
11 тысяч 741 — иные нарушения Правил дорожного движения.
1 тысяча 640 автомобилей нарушителей водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения.
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