Торохан Жунусбеков подал иск на Кадырбека Атамбаева и СМИ: суд вынес решение

Судья Жылдыз Сайдылдаева частично удовлетворила иск Торохана Жунусбекова к сайту и депутату БГК Кадыру Атамбаеву.



В декабре 2022 года директор муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (БАРУ) Торохан Жунусбеков подал иск в суд на депутата городского кенеша Кадырбека Атамбаева и журналистов сайта «Бишкек 24». В Первомайской районном суде Бишкека завершились разбирательства.

Судья Жылдыз Сайдылдаева частично удовлетворила иск Торохана Жунусбекова к сайту и депутату БГК Кадыру Атамбаеву.

Ранее Кадырбек Атамбаев сообщил, что за оградой кладбищ в БАРУ неофициально просят круглую сумму, работает схема, а на закрытом Юго-западном кладбище до настоящего времени за большие деньги захоранивают, несмотря на запрет мэрии Бишкека. Торохан Жунусбеков считает, что все обвинения в его адрес — это происки бывшей работницы, которую он уволил.

Истец заявил, что ответчиками ему был причинен моральный вред, «который выразился в нравственных страданиях, переживаниях, возмущении, в чувстве стыда за несправедливые выводы, недостоверные высказывания и обвинения в адрес истца». Суд постановил выплатить 30 тысяч сомов с каждого ответчика — издания и Кадырбека Атамбаева. Сайт также должен опубликовать опровержение.

Редакция обжалует это решение суда в вышестоящей инстанции.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268484/