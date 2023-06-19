В июне у кыргызстанцев будет дополнительный нерабочий день

В этом году Курман айт будет отмечаться 28 июня.
В связи с этим этот день будет нерабочим днем.
Отметим, мусульманский праздник Курман айт является государственным. Согласно производственному календарю, утвержденному Министерством социального развития на 2023 год, дата, на который выпадет этот праздник, будет объявлен нерабочим днем.
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