В Бишкеке поезд сбил женщину насмерть

В Бишкеке поезд сбил женщину.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Первомайского района столицы.

Как уточняется, на железнодорожном пути на пересечении улиц Исанова и Льва Толстого поезд сбил насмерть К. К., 1994 года рождения.

Факт зарегистрирован в УВД района, начата доследственная проверка.

Милиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Подробности обещают сообщить позже.



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