В Бишкеке поезд сбил женщину насмерть

В Бишкеке поезд сбил женщину.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Первомайского района столицы.
Как уточняется, на железнодорожном пути на пересечении улиц Исанова и Льва Толстого поезд сбил насмерть К. К., 1994 года рождения.
Факт зарегистрирован в УВД района, начата доследственная проверка.
Милиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Подробности обещают сообщить позже.
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