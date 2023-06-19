Запретят ли в Кыргызстане электросамокаты? Пояснение депутата

В Кыргызстане подготовлен проект закона о регулировании езды на электросамокатах.

Об этом сегодня, 19 июня, рассказал депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на брифинге "Как в Кыргызстане будут контролировать езду на самокатах".

По его данным, в стране растет число пострадавших из-за ДТП с самокатами, происходят наезды на пешеходов. "Как правило, если до этого данного вида транспорта не было, соответственно, в законе тоже они не прописаны. Не прописано понятие, что такое электросамокат, как и где они должны ездить. В случае ДТП и иных происшествий как будет регламентироваться. Все эти вещи не были прописаны", - пояснил Маматалиев.

"Мы видим, как они вылетают на большие дороги. Мы видим, что сегодня они не пропускают пешеходов, считая, что они с ними наравне. Очень много таких случаев, которые натолкнули на то, чтобы мы прописали законопроект. Если вы посмотрите, то в городе электросамокатов очень много. Компании, которые этим занимаются, практически на каждом углу, на каждом перекрестке стоят. Все эти вещи необходимо в любом случае регламентировать. Поэтому сегодня мы написали закон. В течение одной недели он выйдет на общественное обсуждение. Как я знаю, МВД в этом направлении уже ведет свою работу. Мы скорее всего объединим усилия и пропишем один законопроект", - отметил депутат.

Маматалиев подчеркнул, что ни в коем случае речь не идет о запрете данного вида транспорта.

"На днях, когда вышло в СМИ, что готовится законопроект, некоторые люди подумали, что мы хотим запретить или еще что-то такое. Нет, речь не идет о запрете. А о том, чтобы мы четко понимали, что электросамокаты существуют и вошли в нашу жизнь. Соответственно, это нужно регламентировать по закону", - указал парламентарий.



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