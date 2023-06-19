Кабинет министров выделит дополнительные средства на Баткенскую область

Кабинет министров планирует выделить дополнительные средства на поддержку Баткенской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что кабмин внес для одобрения депутатов предложения по дополнительным расходам, которые ранее не были предусмотрены в бюджете. В том числе 35 миллионов сомов планируется выделить Госагентству картографии и геодезии на демаркацию кыргызско-узбекской и делимитацию и демаркацию кыргызско-таджикской границы.

Власти также хотят оказать дополнительную поддержку Баткенской области и предпринимателям региона.

Так, 10,6 миллиона сомов планируется потратить на поддержку бизнесменов, которые пострадали во время приграничного конфликта в сентябре 2022 года. Кроме того, 30 миллионов сомов израсходуют из бюджета на погашение долгов владелицы сгоревшей птицефабрики Айсалкын Абытовой. Представительству президента в Баткенской области выделят 168 миллионов сомов.



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