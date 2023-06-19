Станем имамами и будем запрещать. Дастан Бекешев о высказываниях коллег

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев отреагировал на неоднозначные заявления своих отдельных коллег и призвал избирателей требовать от них работы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Меня уже открыто просят передать своим коллегам побыстрее уйти в отпуск и желательно на большой срок», — пояснил нардеп.

Он напомнил, что «тлетворное влияние на молодежь происходит не от Запада, а от некоторых депутатов».

Унижать кого-либо публично, называть зороастрийский праздник мусульманским, диктовать, что слушать или смотреть, инициировать запретительные законопроекты — все это уже начинает напрягать обычных граждан. - Дастан Бекешев

«В Жогорку Кенеше должны обсуждаться вопросы, важные для страны, связанные с борьбой с ОПГ, коррупцией, обеспечением чистой питьевой водой, доступностью дошкольного и школьного образования, упадком качества здравоохранения, правами инвалидов, семейным насилием и многое другое. Мы же обсуждаем волосы, одежду, моргенштернов, а некоторых в своей безграмотности и рады обсуждать и поддерживать такие выступления депутатов», — добавил он.

Парламентарий призвал избирателей требовать от своих избранников, от тех, за кого голосовали, чтобы они поднимали насущные проблемы. «Иначе мы (парламент) заменим собой имамов и будем насаждать запреты, которые сами не соблюдаем и не хотим соблюдать», — резюмировал Дастан Бекешев.

Напомним, ранее депутат Кундузбек Сулайманов высказал недовольство внешним видом артистов. «Артист с дулькой волос на голове на концерте во время празднования Нооруза опозорил страну на весь мир», — заявил он на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан».

«Что значит мужчина с дулькой на голове? Такого у кыргызов никогда не было. Позор! Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Весь мир смотрел и оценивал. Нооруз — это мусульманский праздник (на самом деле Нооруз — праздник иранских и тюркских народов. В некоторых мусульманских странах, например, арабского мира, его не празднуют, а в Сирии он и вовсе находится под законодательным запретом. — Прим. 24.kg). Чему учите молодежь?» — возмутился Кундузбек Сулайманов.

Затем Минкультуры в Бишкеке отменило концерт Моргенштерна — нардепы тоже высказывали недовольство его персоной. А ранее в Бишкеке также отменили концерты российских групп «Порнофильмы» и «Би-2».



Ссылка: https://24.kg/vlast/268390/