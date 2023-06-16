ГКНБ КР: Задержаны специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского а/а Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К.

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений среди работников государственных органов Чуйской области, в порядке ст.379 («Подделка документов») и ст.209 («Мошенничество») УК КР задержаны специалист ЖКХ Жаны-Пахтинского а/а Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что указанные лица подделав документы, незаконно зарегистрировали земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 13 га, тем самым нанеся ущерб государству в размере 7 млн. сомов.

15 июня 2023 года специалист Жаны-Пахтинского а/а Сокулукского района И.Х. и житель данного села А.К. в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.