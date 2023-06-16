ГКНБ КР: Задержаны контрабандные медицинские препараты

Бишкек, "Саясат.kg". Автомобиль следовал из Лейлекского района в сторону Кадамжайского района для последующей продажи указанного груза через местные торговые точки.
9 июня 2023 года ГКНБ КР в ходе мероприятий по борьбе с контрабандой выявлено автотранспортное средство марки «Ауди А6», темно-синего цвета, с гос. номером 03 KG 322 ADU, под управлением жителей Лейлекского района С.у.И., 1993г.р., и М.Т.З., 1991г.р.
Внутри автомобиля обнаружены медицинские препараты, завезенные в Баткенскую область контрабандным путем с территории одного из соседних государств. Автомобиль следовал из Лейлекского района в сторону Кадамжайского района для последующей продажи указанного груза через местные торговые точки.
Автомобиль и груз остановлены в специализированном для хранения месте. По указанному факту начата доследственная проверка. Рассматривается возможность о передаче материалов в таможенные органы для уничтожения груза в установленном порядке.
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