ГКНБ КР: Задержаны контрабандные медицинские препараты

Бишкек, "Саясат.kg". Автомобиль следовал из Лейлекского района в сторону Кадамжайского района для последующей продажи указанного груза через местные торговые точки.

9 июня 2023 года ГКНБ КР в ходе мероприятий по борьбе с контрабандой выявлено автотранспортное средство марки «Ауди А6», темно-синего цвета, с гос. номером 03 KG 322 ADU, под управлением жителей Лейлекского района С.у.И., 1993г.р., и М.Т.З., 1991г.р.

Внутри автомобиля обнаружены медицинские препараты, завезенные в Баткенскую область контрабандным путем с территории одного из соседних государств. Автомобиль следовал из Лейлекского района в сторону Кадамжайского района для последующей продажи указанного груза через местные торговые точки.

Автомобиль и груз остановлены в специализированном для хранения месте. По указанному факту начата доследственная проверка. Рассматривается возможность о передаче материалов в таможенные органы для уничтожения груза в установленном порядке.