Запрет на фонограмму. С начала года Минкультуры объявило два выговора

Депутат Мейкинбек Абдалиев напомнил о решении Минкультуры запретить использовать фонограмму.

«Какие меры были приняты? Кто-нибудь был наказан?» - спросил он 16 июня на заседании фракции «Ата-Журт Кыргызстан.

По словам министра Алтынбека Максутова, в начале 2023 года был издан приказ о запрете использовать фонограмму в государственных учреждениях культуры и учреждениях образования. Были поставлены задачи перед руководителями учреждений, администраторами и звукорежиссерами.

Два дела были рассмотрены, объявлены выговоры, сообщил министр об итогах работы.

По его словам, ведется работа по покупке оборудования для районов.

Абдалиев похвалил работу: «Я лично присутствовал на двух мероприятиях. Оперные певцы прекрасно исполнили».

АКИpress