Запрет на фонограмму. С начала года Минкультуры объявило два выговора

Депутат Мейкинбек Абдалиев напомнил о решении Минкультуры запретить использовать фонограмму.
«Какие меры были приняты? Кто-нибудь был наказан?» - спросил он 16 июня на заседании фракции «Ата-Журт Кыргызстан.
По словам министра Алтынбека Максутова, в начале 2023 года был издан приказ о запрете использовать фонограмму в государственных учреждениях культуры и учреждениях образования. Были поставлены задачи перед руководителями учреждений, администраторами и звукорежиссерами.
Два дела были рассмотрены, объявлены выговоры, сообщил министр об итогах работы.
По его словам, ведется работа по покупке оборудования для районов.
Абдалиев похвалил работу: «Я лично присутствовал на двух мероприятиях. Оперные певцы прекрасно исполнили».
АКИpress
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