Отключение газа на участке по ул. Фрунзе. Причина – переподключение к новому газопроводу

Работы будут проводиться в четыре этапа.

Газовая служба "Бишкекгаз" готовится провести переподключение абонентов к новому газопроводу, проложенному на участке по ул. Фрунзе от ул. Осмонкула до ул. Калыка Акиева. В связи с этим "Бишкекгаз" сообщает о временном прекращении подачи природного газа с 21 июня 2023 года абонентам, проживающим в данном районе.

Работы будут проводиться в четыре этапа. По мере завершения каждого этапа абонентам по очереди будет восстановлена подача газа. Дата завершения всех этапов запланирована на 9 июля. Для ускорения процесса переподключения будут дополнительно привлечены сотрудники филиалов "Чуйгаз" и "Севертрансгаз".

Работы по ул. Фрунзе входят в план мероприятий газовой службы по обновлению газораспределительной инфраструктуры столицы.

Подземный газопровод среднего давления, проложенный еще в советское время, прослужил более 40 лет и практически полностью изношен. Поэтому ранее был проложен новый газопровод протяженностью 5,9 км. В рамках запланированных работ будет реализовано переподключение к нему 16 газорегуляторных шкафов, которые обеспечивают подачу природного газа в дома горожан, расположенных на данном участке по ул. Фрунзе.

Филиалы "Газпром Кыргызстан" активно работают над обновлением газораспределительной инфраструктуры не только в Бишкеке, но и в Оше, Джалал-Абаде и на отдельных участках в Чуйской области. Таким образом, с 2016 г. была осуществлена замена 100 км малонадежных газопроводов.

"Бишкекгаз" призывает горожан отнестись с пониманием к временным отключениям, так как переподключение к новому газопроводу является необходимой мерой для обеспечения надежной и безопасной подачи природного газа в данном районе.



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