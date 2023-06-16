16 июня проезд транспорта возле стадиона им. Омурзакова будет закрыт

По данным Управления патрульной службы милиции, с 16:00 до завершения матча будет введено ограничение на передвижение транспорта
Сегодня, 16 июня, на стадионе им. Д. Омурзакова в рамках турнира CAFA Nations Cuo 2023 сыграют сборные Кыргызстана и Ирана.
По данным Управления патрульной службы милиции, с 16:00 до завершения матча будет введено ограничение на передвижение транспорта:
по ул. Т. Молдо от пр. Чуй до ул. Фрунзе;
по ул. Фрунзе от ул. Т. Молдо до ул. Панфилова.
УПСМ призывает водителей заранее продумывать маршрут передвижения.
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