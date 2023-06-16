В городе Циндао завершился Форум народной дипломатии ШОС

В работе форумов принял участие заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

В честь 10-й годовщины инициативы "Пояс и путь" и 22-й годовщины создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао провинции Шаньдун прошли Форум народной дипломатии ШОС и Форум городов-побратимов.

Расширение сотрудничества - ключевая тема форума. Престижное международное мероприятие стало новой платформой для расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Циндао и городами стран-членов ШОС. Во встрече приняли участие более 400 человек из 16 стран, включая политиков, послов в Китае, представителей Секретариата ШОС. На площадках форума провели обширные обмены в различных областях, таких, как наука, техника, инновации, образование, сокращение бедности.

В работе форумов принял участие заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Эдиль Байсалов. В своём выступлении Эдиль Байсалов отметил, что народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности.

"Мы живем во времена, когда вызовы, перед которыми мы стоим, становятся все более глобальными. Климатические изменения, экономическая нестабильность, борьба с терроризмом и проблемы безопасности требуют от нас укрепления сотрудничества и поиска совместных решений. И в такие моменты важно обратиться к принципам, которые объединяют нас в ШОС: взаимовыгодное сотрудничество, уважение к суверенитету и неприкосновенности наших государств, а также взаимное доверие и понимание. Форум народной дипломатии и Форум городов-побратимов дают нам возможность обсудить эти вопросы и найти пути для сотрудничества в интересах всех наших народов", - сказал он.

Председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь Сунтянь: "Успешное проведение данного форума имеет огромное значение и способствует развитию гуманитарных обменов и взаимовыгодного сотрудничества между странами ШОС, а также между регионами и особенно между дружественными городами. Форум способствует солидарности и сотрудничеству стран-членов ШОС и партнеров по диалогу, обогащает и расширяет связи, приносит больше позитивной энергии для поддержания мира на планете, содействует построению еще более тесного связанного между собой сообщества".

На церемонии открытия Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству опубликовал меморандумы о сотрудничестве с несколькими ключевыми центрами ШОС и Шелкового пути. Китайское народное общество дружбы с заграницей подписало меморандумы о сотрудничестве с Узбекистаном и Таджикистаном.

Директор Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане Абдухалил Гафурзода: сказал: "Наша общая задача - по-новому подойти к вопросам дальнейшего развития народной дипломатии, ее роли в укреплении шанхайского духа, расширении культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Наш форум представляет собой прекрасную платформу для поиска ответов на вопросы, которые ставит перед народной дипломатией зарождающийся многополярный мир".

Председатель Комитета по межнациональным отношениям при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов заявил: "Во-первых, я в первую очередь хочу поблагодарить руководство правительства провинции Шаньдун и города Циндао за прекрасную организацию форума. Думаю, совместное сотрудничество Циндао и Узбекистана - подписан меморандум-соглашение между Циндао и Самаркандом - послужит дальнейшему обогащению нашего сотрудничества".

За 22 года со дня основания ШОС ее страны-члены неуклонно развивали шанхайский дух и сформировали образец международных отношений нового типа. В настоящее время в ШОС 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя, в том числе Иран и Беларусь, которые находятся в процессе получения статуса государств-членов, а также 14 партнеров по диалогу, включая Кувейт, Мальдивы, Мьянму, ОАЭ и Бахрейн.

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