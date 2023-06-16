Руководству ТЭЦ Бишкека поручили в полном объеме реализовать ремонт

Министр энергетики Таалайбек Ибраев провел рабочее совещание на ТЭЦ Бишкек, сообщает пресс-служба ведомства.

"Совещание состоялось с участием руководителей ОАО "Электрические станции", ТЭЦ Бишкека и представителями структурных подразделений.

В ходе встречи руководитель ОАО "Электрические станции" проинформировал Ибраева о ходе подготовки предприятия к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также были обсуждены вопросы качественного производства, финансово и материально-технического снабжения .

Министр поручил руководству ТЭЦ Бишкека качественно и в полном объеме реализовать план ремонтных работ к предстоящему отопительному периоду, а также планы капитального строительства и модернизацию оборудования, с целью недопущения аварийности и внепланового ремонта теплового оборудования".



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