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В Бишкеке проверяют бассейны. Некоторые из них закроют

В Бишкеке проверяют бассейны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, комиссии, в состав которых входят сотрудники районных акимиматов, отделов по чрезвычайным ситуациям, ЦГСЭН и МТУ, проводят профилактические беседы по предотвращению несчастных случаев при посещении мест купания, а также проверяют наличие необходимых документов.

В Октябрьском районе в ходе проверки выявлен ряд нарушений, у некоторых тренеров-спасателей не было сертификата, табличек с правилами купания.

В Свердловском районе проверили три частных бассейна. О нарушениях не сообщается.

Рейд прошел и в Первомайском районе. Здесь проверили 11 объектов, среди которых есть не только бассейны, но и водоемы.

«За нарушение правил соблюдения безопасности будет рассмотрен вопрос о закрытии бассейнов «Асема» и в микрорайоне «Юг-2», — сказали в муниципалитете.

В мэрии просят родителей провести разъяснительную беседу с детьми о правилах купания, а также не оставлять без присмотра несовершеннолетних.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/268238/ 

           

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