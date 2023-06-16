Кыргызстан представил свою продукцию на Международной выставке инвестиций и торговли в Циндао

Данная выставка будет проходить до 18 июня 2023 года.

Национальный выставочный павильон «Кыргызстан» подготовлен в рамках Международной выставки инвестиций и торговли стран ШОС, которая открылась 15 июня в г. Циндао (провинция Шаньдун, КНР).

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции, в выставке участвуют 6 отечественных предприятий по производству молочной продукции, фруктово-овощной консервной продукции, компотов, джемов мёда и представителей бизнес-ассоциаций.

Вице-премьер министр Кабинета министров КР Эдиль Байсалов принял участие в данной выставке, где смог лично ознакомиться с ходом работы павильона и познакомится с представителями отечественной продукции.

Организаторами мероприятия выступают Китайская Международная торговая палата совместно с народным правительством Циндао и Китайским комитетом по содействию международной торговле Шаньдун.

Данная выставка будет проходить до 18 июня 2023 года.

tazabek.kg