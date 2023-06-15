Дешевле полететь в Абу-Даби. Депутат Жогорку Кенеша о высоких ценах на авиарейсы

Авиабилеты на внутренние рейсы слишком дорогие для населения.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Омурбек Бакиров.

Он отметил, что билет на рейс Бишкек — Ош стоит 3 тысячи 900 сомов.

«Например в Узбекистане авиабилеты на внутренние рейсы стоят $8-20. Это 1 тысяча 780 сомов. Рейс Ташкент — Абу-Даби — $22, Бишкек — Абу-Даби от $49, то есть 4 тысячи 655 сомов. Слетать в Абу-Даби, дешевле чем в Ош, разницы в стоимости билетов особо нет», — сказал Омурбек Бакиров.

По словам депутата, из-за частых ДТП на дорогах люди стараются пользоваться самолетами. Он предложил снизить цены на авиарейсы в Ош, Джалал-Абад и Баткен во время туристического сезона.

«Стоимость билетов у нас дороже, потому что одна компания установила монополию. Но для населения авиаперелеты не по карману», — заявил Омурбек Бакиров.

Напомним, ранее депутаты заявили, что стоимость авиабилетов на рейс Бишкек — Раззаков выросла до 6 тысяч сомов.

Внутренние рейсы выполняют отечественные компании Tez Jet и Avia Traffic.



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