В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
«С начала года в республике произведено 278,9 миллиона штук яиц, что на 40 миллионов 426 тысяч больше прошлогодних показателей. Также с начала года произведено 5 тысяч 562 тонны шерсти — на 6 процентов больше прошлогоднего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение производства яиц наблюдается в Иссык-Кульской и Баткенской областях. Основная причина — уменьшение поголовья домашних птиц. В Баткенской области также наблюдается снижение производства шерсти из-за сокращения поголовья мелкого рогатого скота.
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