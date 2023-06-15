В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц

В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

«С начала года в республике произведено 278,9 миллиона штук яиц, что на 40 миллионов 426 тысяч больше прошлогодних показателей. Также с начала года произведено 5 тысяч 562 тонны шерсти — на 6 процентов больше прошлогоднего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение производства яиц наблюдается в Иссык-Кульской и Баткенской областях. Основная причина — уменьшение поголовья домашних птиц. В Баткенской области также наблюдается снижение производства шерсти из-за сокращения поголовья мелкого рогатого скота.



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