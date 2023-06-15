Ибраев ознакомился с ходом работ по реконструкции высоковольтных подстанций

Стоит отметить, после замены автотрансформаторов суммарная мощность подстанции составит уже 500 МВА.

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с работами по реконструкции высоковольтных подстанций "Ала-Арча" Бишкекского ПЭС и "Кудайберген" Чуйского ПЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Министр сначала посетил подстанцию "Ала-Арча" и на месте получил информацию о замене автотрансформаторов. В связи с увеличением количества потребителей идёт рост потребления электроэнергии, что непосредственно влияет на работу электрооборудования. Во время сильных морозов в январе 2023 года эта подстанция была перегружена из-за чрезмерного использования электроэнергии населением.

Поэтому в план капстроительства и реконструкции на 2023 год были включены работы по увеличению мощности подстанции путём замены автотрансформатора АТ-2. Так, автотрансформатор мощностью 200 МВА заменён на новый, мощность которого составляет 250 МВА. Аналогичные работы были проведены в прошлом году с автотрансформатором АТ-1. Стоит отметить, после замены автотрансформаторов суммарная мощность подстанции составит уже 500 МВА.

Справка: Высоковольтная подстанция 220/110/10 кВ "Ала-Арча" расположена в юго-западной части г.Бишкек, в с.Джал, Сокулукского района. Подстанция была введена в работу в 2000г. для обеспечения надежным электроснабжением потребителей в юго-западной части Бишкекского энергоузла.

Кроме того, министр Таалайбек Ибраев получил оперативную информацию о проводимых работах по реконструкции подстанции "Кудайберген" Чуйского ПЭС. Данная подстанция находится на территории Сокулукского района.

На данной подстанции произведен плановый капитальный ремонт всего электрооборудования ПС согласно графику ремонтов на 2023 год. Произвели замену силового трансформатора 35/10 кВ Т-1 мощностью 6300 кВА на трансформатор мощностью 10000 кВА в рамках выполнения плана капитального строительства на 2023 год. Данные работы были проведены в связи с увеличением потребления электроэнергии и интенсивного роста населения в ж/м "Алтын-Ордо" и с. Ново-Павловка.

Следует отметить, что подготовка к осенне-зимнему сезону 2023-2024 года в настоящее время ведется во всех энергокомпаниях".





URL: https://www.vb.kg/430418