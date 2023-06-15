ГКНБ КР: Задержан лже-приближенный Руководства ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия.
В адрес ГКНБ КР с заявлением обратились граждане КР - Д.С., К.Ж. и РФ - Д.Б. о принятии мер в отношении члена преступной группировки некого «Адилета», который незаконно завладел автомашиной и денежными средствами.
Так, в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела, по признакам преступления предусмотренных ст.209 ч.4 п.1 (Мошенничество в особо крупном размере) УК КР, проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которого 13 июня 2023 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР гражданин - Н.А.Х.
Установлено, что граждане Н.А.Х. и Д.Т.А. представляясь сыном Заместителя Председателя Кабинета Министров - Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта К.К.Ташиева, путем угроз и обмана завладели автомашиной марки «Тойота Приус» 2019 года выпуска, а также денежными средствами в размере 400 тыс. рублей.
В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также устанавливается причастность к другим аналогичным противоправным фактам.
ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства.
При наличии подобных фактов просят обращаться в дежурную часть ГКНБ КР: 0312620585, 0312660475.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!