ГКНБ КР: Задержан лже-приближенный Руководства ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия.

В адрес ГКНБ КР с заявлением обратились граждане КР - Д.С., К.Ж. и РФ - Д.Б. о принятии мер в отношении члена преступной группировки некого «Адилета», который незаконно завладел автомашиной и денежными средствами.

Так, в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела, по признакам преступления предусмотренных ст.209 ч.4 п.1 (Мошенничество в особо крупном размере) УК КР, проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которого 13 июня 2023 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР гражданин - Н.А.Х.

Установлено, что граждане Н.А.Х. и Д.Т.А. представляясь сыном Заместителя Председателя Кабинета Министров - Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта К.К.Ташиева, путем угроз и обмана завладели автомашиной марки «Тойота Приус» 2019 года выпуска, а также денежными средствами в размере 400 тыс. рублей.

В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также устанавливается причастность к другим аналогичным противоправным фактам.

ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства.

При наличии подобных фактов просят обращаться в дежурную часть ГКНБ КР: 0312620585, 0312660475.